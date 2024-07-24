نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 13 نجم.. "جدة" تحتضن سلسة من الحفلات الغنائية مع نجوم في الوطن العربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة بنش مارك، أمس الثلاثاء، بدعم كبير من معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه GEA، عن إقامة سلسلة من الحفلات الغنائية الكبرى في مدينة جدة، والتي تضم مجموعة من نخبة من نجوم الفن العربي.

وكان قد حققت الحفلات التي نظمتها بنش مارك نجاحََا هائلاََ ضمن فعاليات جولة المملكة في الرياض وجدة والطائف وأبها، والليلة الاستثنائية "ليلة وردة " التي جمعت أربع نجمات في افتتاح المعلم الأيقوني عبادي الجوهر أرينا.

تفاصيل الحفلات

وتتنوع الحفلات بين نجوم الوطن العربي في عالم الغناء، حيث سيبدأ الحفل الأول بـ ليلة الفنان عبادي الجوهر في الثاني من أغسطس، ثم سيتابعها الفنانة أليسا والفنان رامي صبري في الثامن من أغسطس، والفنان تامر حسني في الخامس عشر من أغسطس.

ويليها حفل الفنان أحمد سعد وفرقة كايروكي في الثاني والعشرين من أغسطس، ثم الفنان محمد حماقي في الثلاثين من أغسطس، ثم الفنان تامر عاشور في السادس من سبتمبر، ثم واخيرََا حفل الفنانة أنغام في الثالث عشر من سبتمبر.

وكشف النجوم المشاركين عن سعادتهم وحماسهم الكبير للمشاركة في هذه الحفلات الغنائية في مدينة جدة.

عبادي الجوهر

حيث عبر الدكتور عبادي الجوهر عن سعادته بالحفل المنتظر في الثاني من اغسطس وقال: "أنا متحمس جدًا لتقديم ليلة كبيرة في عبادي الجوهر ارينا في عروس البحر الاحمر جدة فجدة لها مكانة خاصة في قلبي، وأنا سعيد بلقاء جمهوري العزيز هنا مرة أخرى".

وقالت صوت مصر الفنانة أنغام عن أشتياقها الكبير لجمهورها في جدة وقالت: جدة لها مكانة خاصة في قلبي، وأنا متحمسة للغاية لألتقي بجمهوري في ليلة كبيرة لنحتفل سويًا بالالبوم الجديد وسأقدم لكم مجموعة من الاعمال الجديدة واروع الاعمال السابقة وأتمنى أن تكون ليلة رائعة."



اما الفنانة أليسا فصرحت بأنه من الرائع العودة إلى جدة والمشاركة في هذه السلسلة المميزة من الحفلات ضمن موسم جدة 2024 وأكدت إنه ا تشعر بالحب الكبير من الجمهور السعودي.

وقال الفنان تامر عاشور أنه يشعر بسعادة كبيرة للمشاركة في هذه الحفلات بجدة، واعدًا الجمهور بحفل مميز حيث أنه بدأ في التحضير لبرنامج الحفل.



وفي تصريح للفنان تامر حسني بعد الاعلان عن حفلة في 15 اغسطس القادم، قال "أحب جدة وأحب جمهوري السعودي، ولا أستطيع الانتظار أكثر لألتقي بكم مرة أخرى ونستمتع بليلة رائعة.



وأكد الفنان رامي صبري في تصريحه قائلاََ:"إنه لشرف لي أن أكون جزءًا من هذه الحفلات الكبرى في موسم جدة. والجمهور السعودي دائمًا ما يبهرني بحماسه وحبه للفن، وأعدكم بليلة لا تُنسى."



وقال أحمد سعد: "جدة دائمًا ترحب بنا بحفاوة، وأنا سعيد بأن أكون جزءًا من هذه السلسلة الرائعة من الحفلات. أتمنى أن نستمتع جميعًا بأمسية مليئة بالطرب والحماس ".

أما فرقة كايروكي بان الجمهور السعودي من أروع الجماهير التي تتفاعل معها.



وقال الفنان محمد حماقي: " أعشق الأجواء في جدة، وأنا متحمس جدًا لهذه الحفلة. جمهور جدة دائمًا مميز".

واخيرََا صرح الرئيس التنفيذي لشركة بنش مارك الأستاذ محمد زكي حسنين:" جدًا متحمسين للحفلات القادمة في جدة، ولكن أود أن أقول للجمهور إنها مجرد بداية والأيام القادمة مليئة بفعاليات وحفلات أكبر وأضخم، ونحن في بنش مارك، نعمل على روزنامة ضخمة من الفعاليات ترضي وتسعد كافة الأذواق وهدفنا ان نقدم لكم تجارب فنية ممتعة ومختلفة، ونتمنى أن تكون الأجواء رائعة مثل ما تعودت علينا."