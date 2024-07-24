نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شافكي المنيري تستضيف منى عبد الوهاب في "بحب الإذاعة" لمناقشة مهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية شافكي المنيري مقدمة برنامج "بحب الإذاعة" على راديو نغم FM، اليوم، الإعلامية منى عبد الوهاب، المتحدث الرسمي لمهرجان العلمين، في حوار خاص عن كل ما يقدمه المهرجان هذا العام والمفاجآت المرتقبة في الأسابيع القادمة. ستُبث الحلقة مباشرة من الساعة 6 إلى 8 مساءً.

بث مباشر من استديو راديو النيل التفاعلي

ستنطلق الحلقة من استديو راديو النيل التفاعلي، حيث ستناقش الفعاليات والأنشطة المختلفة لمهرجان العلمين، وتفاصيل كواليسه.

يأتي المهرجان ضمن استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإطلاق مبادرات وطنية تهدف إلى تسليط الضوء على التنمية العمرانية في منطقة الساحل الشمالي الغربي، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة.

أهداف مهرجان العلمين

يهدف المهرجان إلى الترويج للسياحة في مدينة العلمين وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك إلى الترويج للفرص الاستثمارية في منطقة الساحل الشمالي الغربي.

يؤكد المهرجان على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

فعاليات متنوعة في مهرجان العلمين

حرصت الشركة المتحدة على تضمين أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة مجموعة متنوعة من العروض الفنية والثقافية والرياضية والترفيهية التي تناسب مختلف اهتمامات الزوار وتستقطب السياح من مختلف الجنسيات.

يشهد المهرجان أكثر من 20 فعالية متنوعة تشمل عروضًا مسرحية من إنتاج أشهر المنتجين وبطولة ألمع النجوم الكبار والفنانين الشباب، ومباريات لأساطير ونجوم كرة القدم والسلة والطائرة والبادل تنس، بالإضافة إلى مسابقة Insomnia للألعاب الرقمية.