كسرتوا الدنيا.. أكرم حسني يُشيد بفيلم "إكس مراتي"

القاهرة - محمد ابراهيم -

حرص الفنان أكرم حسني على تهنئة أبطال فيلم إكس مراتي والذي أقيم العرض الخاص له يوم الثلاثاء الماضي في إحدى سينمات 6 أكتوبر بحضور عدد من نجوم الوسط الفني.



ونشر أكرم حسني من خلال حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صورة تجمعه بأبطال العمل معلقًا:"ألف مبروك يا حبايبي، كسرتوا الدنيا، الفيلم حلو أوي".



أحداث إكس مراتي

ينتمي فيلم إكس مراتي إلى فئة الأعمال الإجتماعية التي تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي حول هشام ماجد الذي يعمل كـ طبيب نفسي والذي يكون متزوج من الفنانة أمينة خليل وهى سيدة أعمال تمتلك بيوتي سنتر ومن ثمّ يحدث تحول درامي في أحداث الفيلم حيث يظهر الفنان محمد ممدوح وهو حبيب أمينة خليل السابق وهو بلطجي وسيعمل جاهدًا لتفريق أمينة خليل عن زوجها هشام ماجد وتدور باقي أحداث العمل في إطار كوميدي مميز.



أبطال فيلم إكس مراتي



يشارك في بطولة فيلم إكس مراتي كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة أمينة خليل، هشام ماجد، محمد ممدوح، علي صبحي، مصطفى غريب، ونجوم آخرين، والعمل من تأليف كلًا من الثنائي كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، ومن إنتاج أحمد يوسف وشركة بوليت بروف وشركة سينرجي، والإخراج لـ معتز التوني.



آخر أعمال أكرم حسني





والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أكرم حسني مسلسل “بابا جه”، والذى حقق نجاحًا كبيرًا.



أبطال مسلسل بابا جه



مسلسل "بابا جه" مكون من 15 حلقة، بطولة أكرم حسني، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، وفريال يوسف، ومحمود البزاوى، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف وائل حمدى، وإخراج خالد مرعي، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.



أحداث مسلسل بابا جه



وتدور أحداث المسلسل حول هشام (أكرم حسنى) رجل أربعينى يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.