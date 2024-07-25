لهذا السبب.. مسلسل بالطو يعاود تصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم -

عاد مسلسل بالطو يتصدر التريند مرة أخرى وذلك بسبب إشادة وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار بالمسلسل في لقاء تلفزيوني منذ عدة أيام، وهو ما جعل الجمهور يبحث عن المسلسل مرة أخرى بعد مرور وقت على عرضه.

ماذا قال دكتور خالد عبد الغفار عن المسلسل؟

عبر دكتور عبد الغفار عن إعجابه بالمسلسل وذلك خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد الطاهري معلقًا:"عندما تكون الدراما محترمة وجميلة ولها رسالة جعلتني أراجع منظومة التكليف بأكملها، مسلسل عبقري، بعيدًا عن الحبكة الدرامية، أنا معني بالجزء الخاص بتكليف طالب متخرج من كلية الطب لأماكن بعيدة عنه لا يعرف أي شيء عنها، وقررنا نعطي دورات تدريبية لكل الخريجين".

أحداث مسلسل بالطو





تدور أحداث مسلسل بالطو حول قصة الطبيب الشاب عاطف الذي يتخرج من كلية الطب، ويتم تكليفه في وحدة صحية طرشوخ الليف ويدخل في عالم غريب عليه، ليجد نفسه المدير دون أي خبرة سابقة فيدخل في أزمات ومشكلات كبيرة.



يذكر أن العمل مكون من 10 حلقات الذي حقق نجاح كبير وقت عرضه على منصة شاهد الإلكترونية وتصدر قائمة التريند والأكثر مشاهدة.

من هم صناع مسلسل “بالطو”؟





مسلسل "بالطو" مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب" وهو بطولة عصام عمر، محمود حافظ، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، مريم الجندى، عارفة عبد الرسول محمد رضوان، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم وبيومي فؤاد، خالد الصاوى، محمد لطفى، محمود البزاوى، وإخراج عمر المهندس، وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية.

آخر أعمال الفنان عصام عمر





ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الدرامية التي شارك بها الفنان عصام عمر هو مسلسل بعنوان "مسار إجباري" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وحقق العمل نجاحا كبيرا أثناء عرضه في شهر رمضان الكريم، وهو مسلسل "مسار إجبارى" معالجة درامية باهر دويدار، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة أحمد داش، عصام عمر، صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى مشوق.