نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. محمود الليثي يحيي حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب محمود الليثي لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا اليوم في الساحل الشمالي، ومن المقرر أن يقدم مجموعه من أغانيه المميزة.

آخر أعمال محمود الليثي

يذكر أن آخر أعمال محمود الليثي أغنية "أنا بطل السوق" التي طرحها خلال الفترة الماضية، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.

كلمات أغنية أنا بطل السوق



أنا عم الجيل ولا ليا بديل

ولا في التوكيل واسأل عني

أنا واحد بس مش عايز حس

بتكلم هوس اسمع مني

من غير شعارات ولا ولا حورات

احنا البابات واسأل عنا

هيقولو إدارات واصحاب مطارات

اه يا بغبغانات

على الفاضي زنة

اصحو فوقو رقم واحد

مش شاغل بالي بواحد

بإختصار عليكم راحت

أما أنا لاء

مش هقع طول ما انا ياض فيها

مش هخلي واحد عليها

انت عطلان كده وراميها

محتاج زقة.