اليوم.. كارمن سليمان تطرح "يا حرام معلش "عبر يوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة كارمن سليمان، لطرح أغنية جديدة لها اليوم بعنوان "يا حرام معلش "عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

أغنية “حبايب قلبي”

يذكر أن آخر أعمال كارمن سليمان، أغنية "حبايب قلبي"، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري، والكليب من إخراج ساندي.

لقد حققت أغنية "حبايب قلبي" نجاحًا كبيرًا عند عرضها، وتفاعل معها الجمهور بشدة.

كلمات أغنية "حبايب قلبي" لكارمن سليمان



قولوا لحبايب

قلبي اللي بيفرحولي

يدعولي من قلوبهم

الفرحة تم تم تم

هانت وبانت

والله دي هتبقى ليلة

وأنتم نحوا عيلة

ده وجودكم مهم مهم مهم

دي الفرحة جاية

من بعد شوقة

هتروق وتحلى

ولا أحلى روقة

واللي يحبنا هيحبلنا الخير

ماهو برده يحقلنا

من بعد ما ياما استنينا

نفرح وتنور منازلنا

ياللي مخاصمنا

إحنا نسينا الخصومة

مانتاش محتاج عزومة

ده كفاية علينا تهل تهل

الدنيا رضيت والأيام بتصالحنا

يبقى أنا وأنت اتصالحنا

والبعد مابينا يقل يقل

دي الفرحة جاية

من بعد شوقة

هتروق وتحلى

ولا أحلى روقة

واللي يحبنا هيحبلنا الخير

ماهو برده يحقلنا

من بعد ما ياما استنينا

نفرح وتنور منازلنا.