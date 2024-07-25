نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد منير ينتهي من تصوير أغنية جديدة.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهى النجم محمد منير من تصوير أغنيته الجديدة "الذوق العالى" مع الفنان تامر حسني، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وهي من كلمات تامر حسين وألحان محمد رحيم وتوزيع احمد طارق يحيي وإخراج الكليب تامر حسني.

آخر أعمال تامر حسني



يذكر أن أغنية معلمين هى آخر أعمال تامر حسني، وكانت الأغنية لصالح إحدى شركات الاتصالات وتعتبر من أغاني الصيف ويشاركه بها بهاء سلطان وأشاد بها عدد كبير من الجمهور.

كلمات أغنية معلمين



ما هو مش كده

ما هو برضه ميصحش

نكون جامدين كده

جامدين أو ي ورايقين أو ي

ومعلمين على ناس أو ي

مش ذنبنا يشيلوا مننا

وحاجات كده كده كده

لما القمر وهي يبان عادي يكتر الكلام

خلوا اللي يقول يقول

ما هو مين ده يوقعه

مش باين صوتكوا ليه

ولا إحنا فوق أو ي

طب واقفين تحت ليه

ما تيجولنا ما تطلعوا

زعلت.. طب معلش

لا متقفش.. طيب حاضر

طب هاعمل عادي

مش عايزك تزعل

أنا عايزك فاكك

أنا عايزك رايق

أنا عايزك هادي