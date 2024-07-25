نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. إيمان العاصي تتواجد في بورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة إيمان العاصي تصوير مسلسلها الجديد "برغم القانون"، ويتواجد فريق العمل في مدينة بورسعيد، اليوم الخميس، لتصوير عدد من المشاهد التي تستغرق نحو 3 أسابيع.

مسلسل برغم القانون



مسلسل برغم القانون بطولة إيمان العاصي، محمد القس، حمزة العيلي، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، ياسر عزت، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

آخر أعمال إيمان العاصي

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمان العاصي الفنية، هو مشاركتها في مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2023.



أبطال وصناع مسلسل "جعفر العمدة"



وشارك في بطولة مسلسل "جعفر العمدة" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، مى كساب، منة فضالى، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.