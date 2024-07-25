نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن عن سلسلة من الورش المتخصصة لدعم صناع الأفلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرصه على دعم وتطوير صناعة السينما والمساهمة في تعزيز مستقبلها، يعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن تنظيم مجموعة متخصصة من الورش على هامش فعاليات دورته الـ 45 التى تقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر.

تفاصيل المبادرة

تأتي هذه المبادرة من إدارة المهرجان إيمانًا منها بأن دور المهرجانات السينمائية لا يقتصر فقط على عرض الأفلام، بل يتجاوز ذلك ليشمل دعم وتطوير صناع الأفلام من خلال تنظيم ورش عمل تساهم في تنمية مهاراتهم وتوسيع آفاقهم الإبداعية.

تفاصيل الورش

تتضمن دورة هذا العام ثلاث ورش الأولى تحت عنوان "استخدام الذكاء الصناعي في تصميم الصوت والمكساج"، وتُعقد هذه الورشة بالتعاون مع "فولبرايت مصر". يقدمها مهندس الصوت الأمريكي مونتي تايلور، الذي سيشارك خبراته الواسعة في هذا المجال ويستعرض أحدث التقنيات المستخدمة في تصميم الصوت والمكساج باستخدام الذكاء الصناعي.

الورشة الثانية تأتي تحت عنوان "عرض وتقديم مشاريع الأفلام للمنتجين والممولين، بالتعاون مع مؤسسة فيلم اندبندنت الأمريكية، وتستهدف هذه الورشة دعم صناع الأفلام في تقديم مشاريعهم بطرق احترافية لجذب المنتجين والممولين، مما يساعدهم في تحويل رؤاهم السينمائية إلى واقع ملموس.

بينما تقام الورشة الثالثة تحت عنوان " كيف تقنع المنتج بسيناريو فيلمك " يقدم هذه الورشة متخصصين في مجال تطوير السيناريو: محمد حسين وحسام الخولي، تساعد هذه الورشة المشاركون على تعلم كيفية تقديم وعرض سيناريوهاتهم بشكل يجذب اهتمام المنتجين والممولين، مما يعزز فرص تحويل أفكارهم إلى أعمال سينمائية ناجحة.

تأتي هذه الورش كجزء من التزام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدعم الابتكار والإبداع في صناعة السينما، وتقديم الفرص للمواهب الشابة للتعلم والتطور، مما يساهم في بناء جيل جديد من صناع الأفلام القادرين على تحقيق تأثير عالمي في المستقبل.

التقديم لهذه الورش متاح حتى يوم 31 أغسطس 2024، يمكن للمهتمين التقديم عبر البريد إلكتروني إلى العنوان [email protected] مع تحديد الورشة المتقدم لها في عنوان البريد الإلكتروني.