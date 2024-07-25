البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار تنجح في الكشف عن 63...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 25 يوليو 2024 11:25 صباحاً - نجحت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، في الكشف عن 63 مقبرة من الطوب اللبن وبعض الدفنات البسيطة بداخلها مجموعة من الرقائق الذهبية من العصر المتأخر. وعدد من العملات البرونزية من العصر البطلمي، وذلك بجبانة تل الدير بمدينة دمياط الجديدة، مما يؤكد أهمية المدينة كمركز للتجارة بمختلف العصور.

وقد تم العثور داخل هذه المقابر على مجموعة من التمائم الجنائزية، وتماثيل الأوشابتي، والأواني الفخارية، بالإضافة إلى بقايا وحدات معمارية بسيطة وإناء من الفخار بداخله 38 عملة برونزية من العصر البطلمي، ومجموعة من الأواني الفخارية المستوردة والمحلية.