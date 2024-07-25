تعرف على أجر بيومي فؤاد عن برنامجه الكويتي الجديد "قهوة بيومي"

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أحمد جودة - القاهرة - أثار الفنان بيومي فؤاد الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام السابقة بإعلانه عن برنامج جديد بعنوان “قهوة بيومي”.

أجر بيومي فؤاد عن برنامجه الكويتي الجديد



وقد تقاضى بيومي فؤاد أجر عن برنامجه الأخير قهوة بيومي 90 ألف دينار كويتي، أي ما يتجاوز الـ 14 مليون جنيهًا، ومن المفترض أن يستضيف من خلاله العديد من نجوم الفن في الكويت.



مشاركة بيومي فؤاد في فيلم أصل الحكاية

كما أنه ينتظر خلال الفترة المقبلة عرض فيلم أصل الحكاية، الذي انتهى من تصويره منذ فترة ولكن إلى الآن لم تعلن الشركة المنتجة موعدا نهائيا للعرض، والعمل من تأليف وإخراج محمد أمين ويشارك فيه كل من خالد الصاوي، كريم عفيفي، شيري عادل، علاء مرسي، هالة فاخر، محمود حافظ، وآخرين ويتناول العمل العديد من القضايا التي تخص مجتمعنا المصري



آخر أعمال بيومي فؤاد



والجدير بالذكر آخر أعمال فيلم جوازة توكسيك، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم والذي يضم عددًا كبيرًا من النجوم منهم محمد أنور، ليلى علوي، ملك قورة، تامر هجرس وآخرون، وحقق العمل إيرادات كبيرة منذ طرحه في السينما، كما توفق على كل منافسيه خارجيًا.