نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المتحدة" تكرم اسم الراحل أحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إطلاق اسم اللاعب الراحل "أحمد رفعت" على إحدى فرق برنامج "كابيتانو مصر" في موسمه الثالث والمقرر انطلاق مرحلة الاختبارات له قريبًا في محافظات مصر على أن تكون بداية مرحلة الاختبارات للبرنامج في موسمه الثالث من محافظة "كفر الشيخ" مسقط رأس اللاعب الراحل "أحمد رفعت"؛ مع تخصيص جائزة باسم اللاعب الراحل في مركز "الجناح الأيسر".

معلومات عن برنامج كابيتانو مصر

يشار أن برنامج "كابيتانو مصر" تقدمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الإعلان عن الأندية الأخرى التي تعاقدت مع لاعبي "كابينو مصر"

وقدم البرنامج عدد من اللاعبين المتميزين والذين انضم عدد منهم لأندية الزمالك والإسماعيلي وزد، وجار الإعلان عن الأندية الأخرى التي تعاقدت مع لاعبي "كابينو مصر" والذين يشاهد عدد منهم للمعايشة في أندية أسبانية.