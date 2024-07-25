نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديانا كرزون "موناليزا" تخطف الأضواء في افتتاح "جرش 2024" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطفت سوبر ستار العرب ديانا كرزون، الأنظار إليها في حفل الافتتاح الرسمي لمهرجان جرش للثقافة والفنون بالأردن، وظهرت مثل "الموناليزا" ساحرة الجمهور بحضورها الراقي وفنها وصوتها الساحر.

موطن عبد الله



ديانا قدمت في حفل افتتاح الدورة الثامنة والثلاثين للمهرجان، مغناة "موطن عبدالله"، من كلمات الشاعر السعودي صالح الشادي وألحان وتوزيع الدكتور أيمن عبد الله، واصفة إياه بدار الخير التي يملؤها الغيث، كما تغنت بعمان العاصمة التي لا تمحى ذكرياتها وضواحيها ولياليها من وجدان من زارها، وتغنت بأوصاف الملك عبد الله الثاني، مؤكدة أنه ملكٌ وابٌ وأخٌ وعظيمٌ.

وطغى حضور ديانا فنيًا بصوتها الكرزوني الآخاذ. وينتظر جمهور "مهرجان جرش"، إطلالة جديدة لنجمتهم المحبوبة، حينما تحل على السهرة الغنائية "ويستمر الوعد "التي تقدمها بمشاركة الفنانين علي الديك وغريس الريس، في محاكاة لحضورهما معًا في برنامج "غنيلي تغنيلك"، عند الثامنة والنصف من مساء يوم الأحد 28 يوليو الحالي، على خشبة المسرح الشمالي.

تضامن ديانا كرزون مع غزة



وتقدم ديانا مزيجًا من الغناء الوطني والفلكلوري للأردن وفلسطين، لتؤكد تضامنها مع أهالي قطاع غزة في محنتهم التي يتعرضون لها منذ السابع من أكتوبر الماضي.