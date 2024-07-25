نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأغاني الوطنية تزين احتفالات جنوب سيناء بذكرى ثورة 23 يوليو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهد مسرح ساحة العلم بمدينة طور سيناء، حفلا فنيا، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار خطة وزارة الثقافة.

احتفالات ذكرى ثورة 23 يوليو

حضر الحفل علي حمادة رئيس مدينة طور سيناء، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية، وبدأت الفعاليات بباقة من الفقرات الاستعراضية قدمتها فرقة الطفل للفنون الشعبية بطور سيناء بقيادة الفنان أسامة إبراهيم منها "بسم الله، فيها حاجة حلوة، السمسمية، بجانب فقرة التنورة المميزة التي صاحبتها نغمات فرقة الموسيقى العربية بقيادة المايسترو حمدى التونسي.

وتواصلت فعاليات الحفل مع أغنيات ورقصات من التراث السيناوي، قدمتها فرقة تلقائيين أطفال طور سيناء بقيادة الفنان علي عبد الفتاح.

حفل فني على المسرح الصيفي لقصر ثقافة شرم الشيخ

كما تضمنت الفعاليات المقامة بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة جنوب سيناء، حفلا فنيا على المسرح الصيفي لقصر ثقافة شرم الشيخ، أحياه فريق كورال الأطفال.



تضمن الحفل عددا من الأغاني الوطنية منها "دولا مين، مصر يا أول نور في الدنيا، عاش اللي قال، عاد مجدك، والحلوة دي وغيرها من الأغنيات التي تألق خلالها الأطفال، بقيادة المايسترو عمر عدلي.

واختتم الحفل بتابلوه استعراضي لفرقة شرم الشيخ للفنون الشعبية على نغمات أغنية "بشرة خير"، بقيادة الفنان السيد الدهشان، وسط تفاعل كبير من الحضور.