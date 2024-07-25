عمرو رمزي: التضحية مطلوبة في أي علاقة حب لأنها تخلق الثقة

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أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان عمرو رمزي، إن التضحية مطلوبة في أي علاقة حب بين طرفين، ولم تكن عقود مكتوبة بينهما، بل تخلق ثقة لأنها من العوامل الأساسية التي تساهم في بناء الثقة، حتى في أصغر المواقف التي يتعرض لها الطرفين، تكون عاملا حاسما في بناء الثقة.

تصريحات عمرو رمزي

وأضاف خلال استضافته مع الإعلامية «راندا فكري»، ببرنامج «الحياة أنت وهي»، المذاع عبر قناة « الحياة» اليوم الخميس، أن التضحية قد تكون سبب للخلافات، عندما يسيء الطرفان فهمها، غالبا تتحول من سبب للتفاهم والتناغم، إلى سبب للخلافات، وربما الصراع على من يضحي أكثر من الآخر، قائلا: «في العلاقات الحقيقية الشخص يبحث عن طريقة للتعبير بالمعاتبة بأقل الخسائر».

وعن من أكثر التضحية الرجل أم المرأة؟ أوضح: «العاقل هو اللي دائما بيضحي عشان المركب تسير من أجل تكوين أسرة مستقرة، ودائما الرجل هو من يقيم تضحية المرأة، وعلى العكس هناك تضحيات الرجل يقوم بها في الخارج، المرأة لم تراها».

تفاصيل برنامج «الحياة انت وهي»

يعد «الحياة انت وهي» برنامج اجتماعي، يهدف للم شمل الأسرة المصرية ومواجهة تفككها، من خلال تقديم فقرات متنوعة، تتضمن مناقشات، وفقرات كوميدية، وتربوية، وغيرها، ويناقش البرنامج كل ما يتعلق بالقضايا الأسرية المختلفة، والموضوعات والقضايا التي تهم الرجل والمرأة، وتناول واقع الحياة العملية والأسرية، ومناقشة المشكلات التي قد تواجه الأسرة المصرية، وكيفية علاجها، بالاستعانة بمتخصصين، ومشاركة ثرية من رجال وسيدات مصر.

أخر أعمال عمرو رمزي

وكان أخر أعمال عمرو رمزي مسلسل “بيت الشدة” الذي تم عرضه على شاشات التلفزيون في السباق الرمضاني الماضي، وكانت تدور أحداثه حول حفيدة مشعوذ وساحر تُدعى (فَلك) تعود إلى منزل جدها، لأجل الانتقام مِن مَن حرقوا المنزل قديمًا، في ظل وجود لعنة تطارد ابنها سيف وهي سيطرة روح الجد على جسده، فتجد نفسها في مواجهة تصدي أهل الحارة لها بقيادة (مختار) وسرعان ما تطور الأمور، وايضا مشاركته في فيلم البطة الصفرا بطولة الفنانة غادة عادل، الذي عرض في السينما في 2023.