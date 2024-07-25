نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ويجز يبدأ افتتاح مهرجان صيف بنغازي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مسؤول مهرجان صيف بنغازي عن الفعاليات الموسيقية الكاملة للمهرجان، والمقام في الفترة من 1 حتى 15 أغسطس المقبل، وتضم قائمة الحفلات عدد 27 حفلة يشارك بها ألمع نجوم الغناء والراب في الوطن العربي.

ويبدأ حفل الافتتاح يوم 1 أغسطس، والذي يفتتحه مطرب الراب ويجز، وتتضمن خريطة الحفلات كلًا من هيثم شاكر، على لوكا، فارس صابر، ستورمي، بالتي، فرج نجم، غالية،، كازو، عيسى، ماعز، الوشيش.

وتضم قائمة الحفلات النجوم، وائل جسار، الجندي، نوردو، كحله، أخرس، الجراند توتو، مروان موسى، موح ميلانو، منصور أنون، بالإضافة إلى كامي كازي، سمول اكس، Big Sam، والرابر الليبي العالمي المعز، وJen joon، والرابر المصري عفروتو.

نبذة عن مهرجان صيف بنغازي

يذكر أن مهرجان صيف بنغازي يقام برعاية مؤسسة أجيالنا في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس، ويقام على هامشه العديد من الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية، كما يستضيف نجوم كرة القدم العالميين، وأبرزهم رونالدينهو، وباتيستوتا، بالإضافة إلى إقامة معرض الكتاب، ومعرض تراث بنغازي.