نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتهاء تصوير مسلسل "سراب" للنجم خالد النبوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المنتجة سالي والي، انتهاء تصوير مسلسل "سراب" للمخرج أحمد خالد، والمنتظر طرحه في سبتمبر المقبل عبر منصة TOD.

تفاصيل مسلسل “سراب”

العمل مكون من 10 حلقات، مأخوذة عن مسلسل "Seven Types of Ambiguity"، الذي تم عرضه لأول مرة عام 2017، على مدار 6 حلقات.

ويعد مسلسل "سراب" الذي يقوم ببطولته النجم الكبير خالد النبوي، بمشاركة مجموعة من نجوم الفن، هو أول عمل مصري من إنتاجات TOD الأصلية، فيما تعد شركة "s productions" منتج منفذ للعمل.

تحضيرات مسلسل “سراب”

وكان مخرج العمل أحمد خالد، قد كشف في وقت سابق، أنه تحمس كثيرا لقصة المسلسل نظرا لما تتضمنه من أحداث مثيرة وتساؤلات كثيرة، جعلت صناعته بمثابة تحديا كبيرا بالنسبة له، وهو ما تطلب تحضيرات استغرقت وقت طويل ومجهود من كل فريق العمل.

فيما أكد على أن مسلسل "سراب" من المقرر أن يجيب على الكثير من التساؤلات الغامضة التي لم يتم الإجابة عليها في النسخة الأصلية، لافتا إلى أن الأحداث تدور حول حادثة وتأثيرها بعد ذلك على الأبطال، وأين كانوا وقت وقوع الحادثة.

أبطال وصناع مسلسل “سراب”

مسلسل "سراب" بطولة خالد النبوي، يسرا اللوزي، هاني عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدي، إنجي المقدم، نجلاء بدر، دياموند أبو عبود، چيهان الشماشرجي، ومحمد كيلاني، وهو من إخراج أحمد خالد، وتأليف هشام هلال، وإشراف عام محمود دسوقي، ومنتج منفذ سالي والي.