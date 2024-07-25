نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلالة مبهجه.. مي عمر تتألق في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة مي عمر جمهورها ومتابعيها عبر حسابها على Instagram، صورا جديدة لها من أحدث ظهور في الساحل الشمالي حيث تمضي إجازتها الصيفية قبل الانشغال بتصوير أعمال جديدة.

أحدث ظهور لـ مي عمر

وأطلت مي بإطلالة صيفية بجانب البحر، مرتديه فستان انيق من الالوان المبهجه، ونسقت معه اكسسوارات بسيطة، اعتمدت على ربط شعرها لإظهار الوجه، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.

أحدث أعمال مي عمر

من ناحية أخرى، كشفت مي عن تعاونها مع زوجها المخرج محمد سامي في مسلسلها لموسم رمضان 2025، ويحمل اسم "إش إش"، وتقدم دور راقصة، حلقات المسلسل الذي يتكون من 30 حلقة، تستعد الفنانة مي عمر لفيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الحركة والتشويق في أربعينيات القرن الماضي.

وايضا تنتظر فيلم بضع ساعات في يوم ما، تأليف محمد صادق وإخراج عثمان أبو لبن، والذي يضم عدد كبير من النجوم منهم هنا الزاهد، هشام ماجد، محمد سلام، خالد أنور، محمد الشرنوبي، مايان السيد، أسماء جلال وآخرين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي رومانسي ويناقش فكرة قصص الحب التي تنشأ عن طريق السوشيال ميديا.

آخر أعمال الفنانة مي عمر

وكان آخر أعمال الفنانة مي عمر هو مسلسل نعمة الأفوكاتو، وشارك في بطولة العمل كل من: الفنان أحمد زاهر، أروى جودة، عماد زيادة، لبنى ونس، سلوى عثمان، ولاء الشريف، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سام، تدور أحداث المسلسل حول شخصية نعمة المحامية الذكية " تقدم دورها الفنانة مي عمر" حيث تواجه العديد من التحديات والمواقف الصعبة.

مي عمر تكشف كواليس مشهد القبر في "نعمة الأفوكاتو"

سبق، تحدثت الفنانة مي عمر عن كواليس مشهد نزولها القبر في مسلسل "نعمة الأفوكاتو"، الذي تم عرضه ضمن ماراثون مسلسلات رمضان 2024، وذلك من خلال لقائها في برنامج الحكاية،مساء أمس الإثنين، مع الإعلامي عمرو أديب، قالت مي عمر: "القبر كانت حقيقية وزاهر بينزل بيرمي السجادة ويطلع يقفل، وقالوا لي أن هناك أوضة جوا استخبي فيها علشان رجلي متطبعش وبعدين هو قفل، أول ما قفل جالي نوبة ومحدش فتح فقولت أن فيه كارثة حصلت برا وسابوني تحت.. وانا بكره الضلمة والأماكن الضيقة، المشهد اتعاد كذا مرة لأن في كل مرة كنت بصرخ وبعيط وبطلع من القبر ".