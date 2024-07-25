نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. تامر حسني يحيي حفل غنائي في مهرجان العلمين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان تامر حسنى لإحياء حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء اليوم الخميس، ضمن فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، على خشبة مسرح “يو أرينا” بمدينة العلمين الجديدة، الذي انطلق في 11 يوليو من الشهر الجاري، وتستمر فعالياته حتى 30 أغسطس المقبل.

تفاصيل حفل تامر حسني

ومن المقرر أن ينطلق الحفل فى تمام الساعة العاشرة مساءً، ويستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

ومن المقرر أن يقدم تامر حسني باقة متنوعة من أغاني ألبومه الجديد هرمون السعادة بجانب أغنية "جامدين جامدين"، التى طرحها الأيام الماضية عبر قناته الرسمية على يوتيوب، ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، إضافة إلى عدد من الأغنيات الجديدة والقديمة التى يعشقها جمهوره ومنها: "قدها، و30 حياة، وولا يهمك، ومعلش، وموحشتكيش، وبعد مؤقت، وحلو المكان، ويا بنت الإيه، وكفاياك أعذار، ونور عينى، وعيش بشوقك، وناسينى ليه، وأجمل هدية»، وغيرها من الأغنيات.

أسعار حفل تامر حسني بمهرجان العلمين

وطرحت شركة تذكرتي تذاكر الحفل وانقسمت إلى 4 فئات: الأولى بـ 80 ألف جنيه وتشمل طاولة تتسع لـ 10 أفراد، والثانية بـ 50 ألف جنيه، وتشمل طاولة تضم 6 أفراد، أما الفئة الثالثة جاء سعرها 1000 جنيه، والفئة الرابعة والأخيرة بـ 700 جنيه".

شروط حضور حفل تانر حسني في مهرجان العلمين

ممنوع دخول المأكولات والمشروبات لمكان الحفل.

لا يمكن استبدال أو استرجاع تذاكر الحفل.

​​​​​غير مسموح بالدخول والخروج من مكان الحفل بشكل متكرر.

غير مسموح بدخول الحفل بعد غلق الأبواب.

وعلى الراغبين في حجز تذاكر حفل تامر حسني في مهرجان العلمين الدخول إلى موقع تذكرتي لحجز تذاكر الحفل «أون لاين»، أو التوجه إلى أحد منافذ بيع تذكرتي الموجودة في مختلف الأنحاء.

وكانت أعلنت شركة تذكرتي عن إقبالا كبيرا لحجز فعاليات وحفلات مهرجان العلمين الجديدة، وخاصة لحفل تامر حسني ضمن المهرجان، حيث نفدت تذاكر الفئة الثانية من حفل تامر حسني، ويكون سعر التذكرة 50 ألف جنيه لـ 6 أفراد.



مهرجان العلمين الجديدة

وتستمر فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الثانية حتى 30 أغسطس المقبل، وتتضمن برنامجًا ترفيهيًا وفنيًا كبيرًا، بمشاركة كبيرة من نجوم الفن بالعالم العربى منهم: عمرو دياب، وحمزة نمرة، وسعاد ماسى، وفريق مسار إجبارى، وفريق كايروكى، وويجز، وديانا حداد، إضافة إلى عدد من الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية، التى تناسب مختلف اهتمامات الزوار، بجانب مهرجان «نبتة» للطفل الذى يترأسه الفنان أحمد أمين.