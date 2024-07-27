نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من أجل جمهور العلمين.. تامر حسني يغير كلمات "حلو المكان" لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قدم نجم الجيل تامر حسني حفل اسطوري على هامش مهرجان العلمين لدورته الثانية، ورفع الحفل شعار كامل العدد وقدم به عدد كبير من الاستعراضات الراقصة وميكس مابين الأغاني القديمة والحديثة.

سبب تغير كلمات حلو المكان

قدم تامر حسني باقة من ألمع أغانيه من ضمنها أغنية "حلو المكان "، والذي قام بتغير كلماتها من أجل جمهور العلمين وغنى "حلو العلمين " بدلا من حلو المكان واستكمل باقي الأغنية بعد ذلك وسط هتافات من الجمهور.

تفاصيل مهرجان العلمين



تبدأ الدورة الثانية بعد نجاح الدورة الأولى من 11 يوليو وتستمر حتى يوم 30 من شهر أغسطس المقبل على أرض مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم علمين" ويحتوى المهرجان على العديد من الحفلات الغنائية، ليس هذا وحسب بل كما توجد أيضًا ضمن فعاليات المهرجان فرصة إلتقاء بعض الإعلاميين الكبار مباشرة بمجموعة من الفنانين من خلال تصوير حلقات بعض البرامج التلفزيونية، وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.



آخر أعمال تامر حسني

يذكر أن أغنية معلمين هى آخر أعمال تامر حسني، وكانت الأغنية لصالح إحدى شركات الأتصال وتعتبر من أغاني الصيف ويشاركه بها بهاء سلطان وأشاد بها عدد من الجمهور.

كلمات أغنية معلمين

ما هو مش كده

ما هو برضه ميصحش نكون جامدين كده

جامدين أو ي ورايقين أو ي

ومعلمين على ناس أو ي

مش ذنبنا يشيلوا مننا

وحاجات كده كده كده

لما القمر يبان عادي يكتر الكلام

خلوا اللي يقول يقول

ما هو مين ده يوقعه

مش باين صوتكوا ليه

ولا إحنا فوق أو ي

طب واقفين تحت ليه

ما تيجولنا ما تطلعوا

زعلت.. طب معلش

لا متقفش.. طيب حاضر

طب هاعمل عادي

مش عايزك تزعل

أنا عايزك فاكك

أنا عايزك رايق

أنا عايزك هادي

ده في جز وزمزقة

ده في بص وبحلقة

لا ده إحنا معلمين على ناس كتير

كتير بقى

يا ساتر مش كده

دي خلاص بانت كده

لا ده إحنا معلمين على ناس كتير

كتير كده.. مين ها

مش سامعين صوتكوا ليه

هنعلي على اللي يعلي علينا وهنعلم عليه

ما تعلو الطبلة شوية

كده ولعت ولا إيه