نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ظهورها في برنامج "بيت السعد".. يسرا تتصدر تريند "جوجل "بالسعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت الفنانة يسرا، محرك البحث "جوجل "بالسعودية، وذلك بعد ظهورها يوم الأربعاء الماضي في برنامج "بيت السعد"، ومن المقرر إعادة عرض هذه الحلقة على "MBC مصر" اليوم السبت الموافق27 يوليو الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً، وتُعاد الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل.

آخر أعمال يسرا



يشار أن آخر أعمال يسرا فيلم "شقو"، وهو من بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد ممدوح، أمينة خليل، عباس أبو الحسن، يسرا، وليد فواز، أحمد فهمي، محمد جمعة، جميل برسوم، حنان يوسف، محمود الليثي، والعمل من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

و لقد حقق فيلم "شقو" نجاحًا فنيًا كبيرًا، عند عرضه وكان ينافس ٤ أفلام في دور العرض السينمائية الا وهي "فاصل من اللحظات اللذيذة"، وفيلم "عالماشي"، وفيلم "أسود ملون"، وفيلم "السرب" بطولة أحمد السقا.





أحداث فيلم “شقو”



قصة الفيلم مستوحى من رواية أمير اللصوص لتشاك هوغن، وتدور أحداث الفيلم في إطار حركة وتشويق وكوميديا، عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.