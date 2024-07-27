الموسيقار راجح داوود يكشف تفاصيل حياته الشخصية.. ويطالب بتعليم الموسيقى في المدارس

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الموسيقار راجح داوود، عن تفاصيل حياته الشخصية، مشيرًا إلى أن والده ساعده على تنمية موهبته في مجال الموسيقى.

تفاصيل لقاء راجح داوود في سبوت لايت

وأوضح راجح داوود، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع عى قناة صدى البلد، قائلًا: «والدي كان لديه ثقافة عامة وتوجه عام أنه يعلم كل أولاده بخلاف التعليم في المدرسة العادية، كان بيعملنا "الفنون والرياضة"، وأنا كنت بلعب رياضة بينج بونج، وكان حريص إن احنا الخمسة نمارس هوايات فنية سواء موسيقى أو رياضة، أو رسم، على اعتبار إن الفنون بتثقل شخصية الطفل وبتخليه أكثر إلتزامًا وانضباطًا سواء استمر في تمنية الموهبة أم لا».

بدايات راجح داوود الفنية

وأضاف راجح داوود، قائلًا: «وأنا في مرحلة الثانوية كنت حسمت أمري إني أكمل في مجال الموسيقى، وأخواتي الآخرين مكملوش، كان في أخ ليا كان قائد الأوركسترا الله يرحمه توفى، وكان ده المنطلق».

رسالة راجح داوود

ووجه راجح داوود عتاب إلى وزارات التربية والتعليم، والثقافة، والشباب والرياضة؛ بسبب عدم إهتمامهم الكافي بتعليم الموسيقى والرياضة في المدارس، قائلًا: «احنا كلنا دخلنا مدراس عامة وليس خاصة، وكان بها حصة موسيقة وحصة رياضة، وحصة رسم، كنا بنتعلم موسيقى وفنون ورسم، وحصة رياضة بجانب التعليم العام العربي والحساب، ودلوقتي ده اختفى وده خطأ كبير جدًا».

راجح داوود عن أهمية تعليم الفنون

وأكد الموسيقار راجح داوود على أن تعليم الفنون في تلك المرحلة يؤدي إلى تنشيط عقل الأطفال وتربية مشاعرهم وهذا شئ نفتقده في الوقت الحالي، مشيرًا إلى ظاهرة العنف المتواجد في الشارع نتيجة عدم تربية المشاعر، قائلًا: «العنف الموجود في الشارع بسبب إن المشاعر ماتربتش.. ولو ربينا المشاعر الظاهرة دي هتنحصر، وفي ظواهر كثيرة في المجتمع سيئة بسبب عدم وجود الثقافة والفنون في حياة الطفل منذ النشأة».