نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من قلب مهرجان العلمين الجديدة.. مي كساب وأدهم عاصم في سهرة خاصة عبر ‏CBC غدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحل النجمة مي كساب غدًا الأحد على قناة "CBC"، ضيفة مع الإعلامية منى عبدالغني في سهرة خاصة من قلب مدينة العلمين الجديدة.

تفاصيل لقاء مي كساب

ويذاع لقاء مي كساب مع الإعلامية منى عبدالغني في تمام الساعة التاسعة مساء الأحد في سهرة ممتعة من مهرجان العلمين الجديدة.

كواليس وأسرار مي كساب

ومن المتوقع أن تكشف النجمة مي كساب العديد من الأسرار حول حياتها الشخصية ومسيرتها الفنية وماذا عن أعمالها المقبلة.

تفاصيل لقاء المطرب أدهم عاصم

وفي الحلقة ذاتها يحل المطرب المتميز أدهم عاصم ضيفًا مع الإعلامية منى عبدالغني.

مهرجان العلمين الجديدة

وتقدم قناة "CBC" تغطية أكثر من رائعة لمهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية في ظل تقديم العديد من الفقرات والبرامج المميزة على مدار اليوم مع عرض خاص للحفلات والفعاليات لكبار النجوم.