نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "أنت وحشتني أوي".. رانيا فريد شوقي تحيي ذكرى والدها الـ 26 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ذكرى رحيل الفنان فريد شوقي، أحيت الفنانة رانيا فريد شوقي ذكرى والدها، الـ 26 معبرة عن اشتياقها له، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

فنشرت رانيا فريد شوقي مقطع فيديو به مجموعة من الصور لوالدها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” قائلًا: “26 عامًا على رحيلك اتحرمت منك ومن حنيتك ودلعك وكنت أميرتك وماكنتش بشيل هم حاجة لأنك كنت سندي وضهري وقوتي ومصدر العطاء والسعادة وحصن الأمان، وساعات بسأل نفسي لو كنت لسه عايش يا ترى أنا كنت همر بكل اللي حصل لي في حياتي الإجابة أكيد لأ”.

وتابعت رانيا فريد شوقي: “كنت دايمًا بتتكلم معايا وتقنعني وتنصحني وتحميني حتي من نفسي وأموت ولا تزعل مني أنت وحشتني أوي وأنا دايما بتكلم معاك حتى لو مش سامعني بس برتاح لما أفضفضلك طب عارف إيه اللي بيهون عليا فراقك حب جماهيرك وكلامهم عنك بكل حب وأصحابك والعائلة وأمي الله يرحمها حتى هي سبتني وراحتلك وناهد أختي راحتلك قبلها سنة قاسية أوي عليا يا بابا بحاول اتعايش وأهرب للشغل، وأنا حقيقي وحيدة من غيركم مفيش حاجة تعوض الأب والأم يا رب قويني وصبرني”.