نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تامر حسني يوجه كلمة لجمهوره في حفله بمهرجان «العلمين» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تامر حسني يوجه كلمة لجمهوره في حفله بمهرجان «العلمين»

أحيا اليوم السبت الموافق 27 من شهر يوليو الجاري لهذا العام الحالي 2024 حفلا غنائيا كبيرا ضمن فعاليات مهرجان العلمين في دورته الثانية، وقدم تامر حسني من خلال الحفل باقة مميزة من ألمع أغانيه التي تنوعت ما بين القديم والحديث وتفاعل معها الجمهور، كما أن الحفل شهد حضور عدد كبير من جمهور تامر حسني، وفيما يلي يستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية كلمة الفنان تامر حسني الذي قالها أثناء الحفل.

تامر حسني من حفله بمهرجان العلمين



كلمة تامر حسني في حفله بمهرجان العلمين

رحب الفنان تامر حسني بإقبال الجماهير على الحفل الخاص به وعبر عن سعادته، وقال:

"منورين.. سقفة كبيرة للعلمين والمهرجان العظيم، حقيقي منورين الدنيا والعلمين الجديدة، والحفلة بتنور بيكم".

من حفل الفنان تامر حسني في مهرجان العلمين

تفاصيل الدورة الثانية من مهرجان العلمين

إنطلقت الدورة الثانية من مهرجان العلمين بعد نجاح الدورة الأولى في الفترة من 11 يوليو ومستمرة حتى يوم 30 من شهر أغسطس المقبل على أرض مدينة العلمين الجديدة تحت شعار "العالم علمين" ويحتوى المهرجان على العديد من الحفلات الغنائية، ليس هذا وحسب بل كما توجد أيضًا ضمن فعاليات المهرجان فرصة إلتقاء بعض الإعلاميين الكبار مباشرة بمجموعة من الفنانين من خلال تصوير حلقات بعض البرامج التلفزيونية، وكانت إدارة مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية قد أعلنت تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالنسخة الثانية من المهرجان.



آخر أغاني الفنان تامر حسني

ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الغنائية التي طرحها الفنان تامر حسني هو ڤيديو كليب بعنوان "جامدين جامدين"، وهو من كلمات محمود سليم، وألحان تيام علي، وتوزيع هشام محمد، وماستر علي فاتح الله، وجيتارات محمد مغربي.



كلمات أغنية جامدين جامدين

وتقول كلمات الأغنية:

لو حد زعلان قابلك هاته من إيديه

قل له في ناس فرحانه وجو جديد عليه

لو جا لنا بس هيطلع من كل اللي فيه

إحنا لمتنا دي بالدنيا كلها

كل دقيقة انبساط بنستغلها

والسكة اللي بتزعل نمشي عكسها

رقص اللي مكشر دلعه

وتعال من الحزن نطلعه

يلاه خلي اليوم ده نولعه

ونكثر الحلوين

جامدين، جامدين وده كده، كده

صحبتنا الحلوة مأكدة

لأ بقى والحلو في كل ده

إحنا كده من سنين

لسه الأيام الحلوة بينا مكملة

والسهرة جامدة معانا ولسه مبيتة

وأكيد بكرة اللي جاي أجمل من كده

عدي وفوت وكبر وانسى وما تقفش

فك الزعل علشان بقى وشك ما يكرمش

هنعيش الدنيا مرة يا عم فكها