نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على إيرادات فيلم "جوازة توكسيك" أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم “جوازة توكسيك” نجاحًا كبيرًا فور عرضه، حيث بلغت إيراداته نحو 140،562 جنيهًا أمس الأحد.



وأشاد النقاد بالأداء المتميز لطاقم التمثيل، بالإضافة إلى السيناريو المشوق وإخراج الفيلم، وما ساعد على استمرارية عرض الفيلم هو الحديث المتواصل عنه على وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، حيث لا يزال الجمهور يتداول مشاهده وأبطاله بحماس.

يُعد نجاح فيلم "جوازة توكسيك" إنجازًا مهمًا للسينما العربية، ويؤكد قدرة الأفلام المحلية على المنافسة والتفوق.

تفاصيل فيلم جوازة توكسيك

وتدور أحداث فيلم جوازة توكسيك، في إطار كوميدي، حول قصة حب فريدة والتي تُجسّدها ملك قورة، وكريم الذي يجسده الفنان محمد أنور بعد تعرضهما إلى سوء تفاهم في دبي.



أبطال فيلم جوازة توكسيك

وينتمي كل منهما إلى طبقة اجتماعية مختلفة عن الآخر ما ينشأ عنه العديد من المواقف الكوميدية، وهو من بطولة محمد أنور، وهيدي كرم، وملك قورة، وليلى علوي، وتامر هجرس، وآخرين، وهو من إخراج محمود كريم، وتأليف لؤي السيد.