نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد السبكي: أنا السبب في نجومية محمد رمضان بعد ربنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح المنتج أحمد السبكي، أن تصريحه عن الفنانة ياسمين صبري، "متقدرش تشيل نص فيلم"، مفبرك وتم عمل مونتاج لحديثه خلال أحد اللقاءات التلفزيونية لركوب التريند على حساب الآخرون.



وتابع المنتج أحمد السبكي، خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،:"تصريحي عن ياسمين صبري غير صحيح، وتشيل أم الأفلام.. هو أنا أطول أشتغل معاها.. مفيش الكلام ده ودي حبيبتنا وأشتغلت معانا قبل كده في فيلم الديزل مع محمد رمضان وهي نجمة وبطلة".



وأشار أحمد السبكي، إلى أن ذلك التصريح أزعجه للغاية لأنه أراد أن لا تغضب ياسمين صبري منه بسبب تلك الأقاويل، وأنه لم يكن السبب الرئيسي في نجومية محمد رمضان بل الله عزوجل هو الأساس ثم هو، وهو فنان موهوب وجيد في عمله.

وأوضح أحمد السبكي، أنه لم يتعاون مع الفنان محمد سعد، في فيلمه الجديد وعرض عليه سيناريو ولكن لم يتم الإتفاق معه بسبب السيناريو ولكن لم يكن الأجر هو سبب الإختلاف.



جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.



