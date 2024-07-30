شاهد.. احدث ظهور لإلهام شاهين على البحر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 11:29 صباحاً - شاركت الفنانة إلهام شاهين، جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة جديدة، خلال تواجدها على البحر.

وظهرت إلهام شاهين، بإطلالة بسيطة ومميزة، خطفت بها الأنظار، مرتدية فستانا باللون الفوشيا المناسب للون بشرتها، وعلقت عليها قائلة: "لون البحر مع لون السماء لوحة فنية رائعة من إبداع الله خالق الكون بجماله وألوانه الساحرة المبهجة".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة، وقامت بربط شعرها.

وتتميز إلهام شاهين بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تبرز أنوثتها وأناقتها، من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة.