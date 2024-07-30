غناء شعبي وأجواء مبهجة بمهرجان العلمين في أسبوعه الثالث

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت ساحة المسرح الروماني بالمنطقة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، الإثنين، عروض وأغاني فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، ضمن فعاليات الأسبوع الثالث لبرنامج وزارة الثقافة بمهرجان العلمين، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

عروض فنية

واستمرارًا للعروض التي تشارك بها الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة.

وبالمديح النبوي استهلت الفرقة بقيادة منال إبراهيم، عروضها ثم توالت الأغنيات والمواويل الشعبية التي أشعلت الأجواء، ومنها "يا عين صل على النبي، ساقية يا بحرية، يا صلاة الزين، بسم الله، ورايحة فين يا حاجة".

وأعربت نعمة السنباطي، مطربة بالفرقة، عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان العلمين للمرة الثانية، وتقديم باقة فريدة من نوعها من الأغنيات التراثية.

وقالت الفنانة رضوى إبراهيم: مهرجان العلمين بمثابة فرصة لتعريف أهل المدينة وجمهورها، بتراثتنا وثقافتنا، وقدمنا من خلاله فنا له مذاق خاص، وسعدنا كثيرا بتفاعل الجمهور مع الفرقة بشكل رائع.

العروض الفنية تنفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، الإدارة العامة للفنون الشعبية، والإدارة العامة للموسيقى، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي.

الفلكلور الصعيدي والانفوشي للفنون الشعبية

وتشهد الفعاليات مساء اليوم الثلاثاء بالمنطقة الترفيهية فقرات من الفلكلور الصعيدي تقدمها فرقة الأقصر للفنون الشعبية، يعقبها عرض لفرقة الأنفوشي للفنون الشعبية، يتضمن باقة متنوعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من الفلكلور السكندري.

مهرجان العلمين

ويعد "مهرجان العلمين" الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، ويشهد هذا العام فعاليات جديدة تقدم بالمدينة التراثية والمنطقة الترفيهية، تتنوع ما بين الأنشطة المقامة خصيصا للطفل، ومعارض الحرف التراثية والتقليدية، بجانب مسابقات الموسيقى وعروض الفلكلور، مما يجعله مقصدا سياحيا هاما لآلاف الزائرين من مصر والعالم.

