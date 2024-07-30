"المرأة والتمكين التكنولوجي" في نقاشات صالون قصور الثقافة بالغربية غدًا

القاهرة - محمد ابراهيم - يشهد المركز الثقافي بطنطا في السابعة مساء غد الأربعاء، صالونًا ثقافيًا بعنوان "المرأة والتمكين التكنولوجي.. الفرص والتحديات في العصر الرقمي"، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، في إطار خطة وزارة الثقافة.

صالون “المرأة والتمكين التكنولوجي.. الفرص والتحديات في العصر الرقمي”

يستضيف الصالون د. محمد السعيد قطب، استشاري التطوير والتدريب المؤسسي وتنمية الموارد البشرية، للحديث عن عدة محاور، من بينها: أهمية التعليم والتدريب التكنولوجي للمرأة، دور التكنولوجيا في دعم السيدات الرائدات، السياسات الحكومية والتشريعات التي تدعم تمكين المرأة تكنولوجيا، والتحديات التي تواجه المرأة في التعامل مع الوسائل التكنولوجية.

فعاليات الصالون الثقافي الإدارة العامة لثقافة المرأة

ينظم فعاليات الصالون الثقافي الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي، بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ويقام بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين.

ورش فنية وحكي

من ناحية أخرى وفي سياق الأنشطة المنفذة ضمن المبادرة الصيفية، شهدت مكتبة كفر حجازي ورشة تصميم لوحات فنية عن شعار محافظة الغربية وعدد من معالم مدينة طنطا، بجانب ورشة حكي للتعريف بأعمال النحات محمود مختار، والتي عكست الروح المصرية، وجسدت الكثير من أجواء الريف المصري، ومن أشهرها نهضة مصر، رياح الخماسين، وتمثال سعد زغلول، وغيرها من الأعمال التي برع بها رائد فن النحت في العصر الحديث.