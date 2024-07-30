محاضرة توعوية لقصور الثقافة بالغربية للتحذير من خطر الشائعات

القاهرة - محمد ابراهيم - نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، محاضرة بعنوان "الشائعات وخطرها على المجتمع"، وذلك صباح أمس الإثنين، بقصر ثقافة طنطا، ضمن البرنامج التوعوي لوزارة الثقافة.

الشائعات وخطرها على المجتمع

في كلمته، أكد سمير مهنا، وكيل الإعلام الأسبق بالغربية بأن الشائعات والترويج لها باتت من أحدث عناصر الحروب وهدم الدول، وهو ما يسمى بـ "حروب الجيل الرابع"، مشيرا إلى أن الشائعات كفيلة بأن تهدم مجتمعا بأسره مهما تمتع بالقوة أو بالتاريخ الممتد.

وحذر من الانسياق وراء الشائعات باعتبارها أحد أهم أسلحة أعداء الوطن لضرب استقرار وتنمية المجتمع وهدم النفس البشرية، لافتًا إلى أن هناك فرقًا شاسعا بين النقد والهدم، وقال إن العديد من الأبحاث والدراسات قد توصلت إلى أن الشائعة لها أثر بالغ على الفرد والمجتمع، وبأنها تعوق عجلة التنمية في المجتمعات، كما وتؤثر على السلم المجتمعي وتحدث الفوضى، ولا سيما مع تصاعد وتيرة وسائل التقنيات الحديثة من خلال ما يعرف بوسائل التواصل الاجتماعي.

وشدد وكيل الإعلام الأسبق بالغربية بضرورة حرص مؤسسات الدولة على الرد على ما قد يثار على مواقع التواصل الاجتماعي، والسعي الجاد في عرض الحقائق للمواطن، لافتا إلى أن على المواطن دور كبير في مكافحة الشائعات، وذلك من خلال الحصول على المعلومة أو الخبر من مصادره الرسمية، وعدم ترديد ما يتم تداوله، حتى يتأكد من مدى مصداقيتها.

مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"

هذا وضمن فعاليات مبادرة "ثقافتنا في إجازتنا"، المنفذة بمواقع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، وبإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، استكمل قصر ثقافة الطفل بطنطا فعاليات ورشة تعليم فنون الخط العربي، وسط توافد كبير من أطفال الغربية.