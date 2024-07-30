أحمد سعد يشوق الجمهور لأحدث أعماله الغنائية "سعودي وأسمر"

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أحمد جودة - القاهرة - شوق الفنان أحمد سعد جمهوره، لأحدث أعماله الغنائية، والتي تحمل إسم "سعودي وأسمر"، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر بوستر الأغنية، وعلق عليه قائلا: "جاهزين؟؟"



برنامج "بيت السعد"

ويذكر أن يعرض للفنان أحمد سعد حاليًا برنامج "بيت السعد"، والذي يقدمه برفقة شقيقه عمرو سعد، حيث يستضيفان نجوم مصر والوطن العربي، ويعرض على شاشة قناة mbc 1 وmbc مصر.

أحدث أعمال أحمد سعد

والجدير بالذكر أنه قد طرح أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "نغزة"، خلال الأيام القليلة الماضية، عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بالتعاون مع الفنانة يسرا، وذلك عقب حلولها ضيفة في حلقة الأربعاء 24 يوليو 2024 من برنامج "بيت السعد".

آخر أعمال أحمد سعد

وكان آخر أعمال أحمد سعد، كانت أغنية «مبروك يابن المحظوظة»، ضمن أغاني فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة الذي طرح ضمن أفلام عيد الفطر 2024.

وتضمنت كلمات أغنية مبروك يابن المحظوظة: «يا ليل يا عين يا ليل، يا يا عين يا ليل.. آه، كل حاجة طالعة منها حلوة، زي المانجا وأحلى لا وأحلى، العيون عاملين بلاوي في المكان، توهتها ساحلة لا دي ساحلة، خفة ايد دم دي في كفة، والدلع يا ناس في كفة».