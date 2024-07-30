نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هند عبدالحليم تتألق بإطلالة جديدة في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هند عبدالحليم جمهورها بمقطع فيديو جديد لها، من أحدث ظهور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

إطلالة جديدة ومكياج هادئ

ظهرت هند عبدالحليم بإطلالة جديدة حيث ارتدت بلوزة منقوشة، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على المكياج الهادئ الذي يتماشى مع إطلالتها، كما تركت شعرها ينسدل دون ربطه، ما أضفى على مظهرها لمسة طبيعية وجذابة.

آخر أعمال هند عبدالحليم

كان آخر أعمال الفنانة هند عبدالحليم مشاركتها في مسلسل "أزمة منتصف العمر" الذي تم عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية. وشاركها في بطولة المسلسل كل من كريم فهمي، ريهام عبدالغفور، رشدي الشامي، رنا رئيس، عمر السعيد، ركين سعد، سلوى محمد علي، وهاجر عفيفي، ومن إخراج كريم العدل.

تصدرت الفنانة هند عبد الحليم محركات البحث على موقع جوجل خلال الفترة الماضية وذلك بسبب تعليقها لأول مرة على انفصالها عنزوجها كريم قنديل بعد زواج 3 سنوات، كما تحدثت أيضًا عن عملية إزالتها الحسنة التي كانت موجودة في وجهها.

سبب تصدر هند عبدالحليم التريند



وقالت هند عبد الحليم خلال لقائها ببرنامج «عرب وود»: "ما عنديش تعليق غير أن كل شيء قسمة ونصيب، وكل واحد بيبقى ليه أسباب وظروف مختلفة، وفي الأول والآخر أنا بشوف إن دا نصيب، والحياة تجارب هناك أشخاص ينجحون فيها وهناك من يفشل".

وأوضحت هند عبد الحليم سبب اجرائها للعملية التي أجرتها لإزالة الحسنة التي كانت تتواجد في وجهها: “شلت الحسنة عشان أنا زهقت،ببص في المراية وبتاخد العين أوى.. حبيت يكون في أي تغيير في ناس عجبها الموضوع وفي ناس لا دي كلها آراء”.