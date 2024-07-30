نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأبيض يبرز جمال هنا الزاهد في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع انستجرام، في أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ هنا الزاهد

وظهرت هنا الزاهد، مرتديه "بادي كت" أنيق باللون الأبيض عكس جمالها وأناقتها، ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان التي أبرزت جمالها.

علاقة هنا الزاهد بوالدها

سبق، كشفت هنا الزاهد عن علاقتها بوالدها قالت: "بحب اللى يحتوينى وأشعر معاه بالأمان، ووالدى شخص جميل لكن مش بشوفه كتير"، وكان نفسى يكون معايا فى كل مراحل حياتى ويسمع كل اللى جوايا فهو مثقف كان هيفيدنى من تجاربه وانا مفتقداه فى حياتى، مش أى حد تآمنيه وتدخليه بيتك وتعيشى الحياة بعبط، وبحب بيتى يبقى مقفول علينا".

أحدث أعمال هنا الزاهد

ومن ناحية اخري، يعد مسلسل “إقامة جبرية” هو أحدث أعمال هنا الزاهد، والمسلسل من بطولة كلًا من الفنانة صابرين، والفنان محمد الشرنوبي، والفنانة هنا الزاهد، والفنانة ثراء جبيل، والفنان محمود البزاوي، والفنانة عايدة رياض، ومسلسل "إقامة جبرية" من تأليف أحمد عادل ومن إخراج أحمد سمير فرج.

كواليس انفصال هنا الزاهد واحمد فهمي

وتحدثت هنا الزاهد عن كواليس انفصالها عن أحمد فهمي: "لم أكن أتخيل أن يكون هناك شيء اسمه الطلاق بالنسبة لي، لذلك ربنا جاب لي موضوع الطلاق بالتمهيد في 8 أشهر وأنا روتينية الشيء الذي تعودت عليه لا أستطيع التخلي عنه أبدًا، لكن الحمد لله أدركت أن ربنا كتب لي الخير في أي شيء ويرى أن حياتي أفضل بالانفصال، انا ما نزلتش دمعة بعد الانفصال، ورحت عند إخواتى وبقيت وسطيهم، وكان عندى إيمان إن ربنا شايلى حاجة علشان كدة حصل الإنفصال، وزملائى فى اللوكيشن اتصدموا قالوا ما نعرفش إن كان عندك مشكلة"

آخر أعمال هنا الزاهد

وكان آخر أعمال هنا الزاهد هو فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة الذي يعرض حاليًا من السينمات، فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين. والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمي، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أحمد السبكي.