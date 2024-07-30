أحمد السبكي: أنا سبب نجومية محمد رمضان وإبراهيم عيسى سبب الهجوم على الملحد

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث المنتج أحمد السبكي عن علاقته بـ محمد رمضان، ويعلق علي الهجوم علي فيلم الملحد، وذلك خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج تفاصيل، الذي تقدمه نهال طايل، على قناة صدى البلد 2.

حديث أحمد السبكي عن محمد رمضان

وقال السبكي: أنا كنت السبب بعد الله سبحانه وتعالى في نجومية محمد رمضان، وهو فنان شاطر وعمري ما هقدر أخليه نجم إلا إذا كان هو شاطر.

تعليق أحمد السبكي على الهجوم على الملحد

واضاف أحمد السبكي: إبراهيم عيسى سبب هذا الهجوم لأنه مؤلف الفيلم، ودائمًا ما نجد أشخاص يهاجمونه بشكل مستمر، وهؤلاء الذين يهاجمون فيلم الملحد معروفين ولن أذكر أسائمهم، والعمل لا يهاجم الدين الإسلامي بل يحمل رسالة مهمة للشباب ويجب أن يرى الناس الفيلم قبل أن يهاجموه.

أحدث أعمال أحمد السبكي

ويُعد فيلم الملحد أحدث أعمال أحمد السبكي، والعمل من بطولة أحمد حاتم، ومن المقرر عرضه في السينمات يوم 14 أغسطس المقبل، ضمن موسم أفلام الصيف الجاري 2024، ويشارك في بطولة فيلم الملحد كل من الفنان أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، شيرين رضا، حسين فهمي، نجلاء بدر، وآخرين، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.

قصة فيلم الملحد

وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي، حول "يحيى" الذي ينشأ في أسرة ملتزمة دينيًا، حيث يعد والده رجل دين متشدد، ويتعرض "يحيى" لأزمة في حياته تجعله يتحول للإلحاد، وهو ما يعد كارثة لأسرته، ليدخل في صراعات عديدة، ويواجه محاولات لقتله، فالفيلم يناقش قضايا اجتماعية أخرى إلى جانب موضوع الإلحاد.

تفاصيل فيلم الملحد

من المقرر طرح فيلم الملحد بدور العرض السينمائي يوم 14 من شهر أغسطس المقبل، يتناول الفيلم قضية مهمة وشائكة ظهرت مؤخرًا وأصبحت حديث السوشيال ميديا والمنصات بين الشباب، وهي التطرف الديني والإلحاد

آخر أعمال احمد السبكي

وكان آخر أعمال أحمد السبكي هو فيلم "ليلة العيد"، وتدور أحداثه في إطار درامي حول تناول قضايا المرأة من خلال معاناة عدة سيدات يعشن على جزيرة ما، وتتعرض السيدات لعدة مشاكل وأزمات بسبب عدم تفهم بعد الرجال لحقوقهن، تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبد العزيز، وايضا فيلم "مستر إكس" بطولة الفنان أحمد فهمي وعرض بموسم عيد الأضحى العام الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.