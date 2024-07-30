أحمد جودة - القاهرة - عمرو سلامة يطلق أغنية"4 إخوات" من فيلم "ولاد رزق 3""

أطلق مطرب المهرجانات الشاب عمرو سلامة أغنية "4 إخوات" من فيلم "ولاد رزق 3" والأغنية هي التراك الخامس من الفيلم الذي حقق نجاحا كبيرا منذ بداية عرضه في دور العرض المصرية والعربية.

تفاصيل أغنية 4 إخوات

الأغنية من كلمات وألحان محمود هلال، وتوزيع بلوكة، وتوزيع رقمي فيرال ويف، ونشرت شركة Raw المنتجة التراك الجديد على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب منذ قليل وهو التراك الخامس من فيلم ولاد رزق 3.

البوستر الرسمي لأغنية 4 إخوات من فيلم ولاد رزق 3



تفاصيل فيلم ولاد رزق 3

وفي سياقٍ آخر حقق الفنان عمرو يوسف نجاحًا كبيرًا من خلال فيلم 'ولاد رزق 3' والذي تم عرضه في السينمات حديثًا ليكون واحد من أهم وأبرز الأفلام المُنافسة في موسم عيد الأضحى المبارك الماضي إلى جانب عدة أفلام أخرى مثل اللعب مع العيال، أهل الكهف، عصابة الماكس، ولكن حقق فيلم ولاد رزق إيرادات أكبر مقارنة بباقي الأفلام الأخرى.



أبطال وصناع فيلم ولاد رزق 3

ضم فيلم ولاد رزق 3 نخبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، أسماء جلال، كريم قاسم، محمد ممدوح، أحمد الرافعي، سيد رجب، نسرين أمين، وكريم عبد العزيز كـ ضيف شرف، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.



