نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دنيا المصري: 'أحمد العوضي وش السعد عليا وبيشوف فيا حاجات مبشوفهاش' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة دنيا المصري، تفاصيل تعاونها مع الفنان أحمد العوضي، ووفاء عامر، ورياض الخولي، خلال أحداث مسلسل حق عرب، الذي عرض في رمضان 2024.

تصريحات دنيا المصري

وأشارت دنيا المصري، أن العوضي كان تميمة نجاحها، وذلك خلال حوارها مع الإعلامية يارا أحمد، في برنامج نجمك مع يارا، المذاع عبر شاشة قناة “هي”: أحمد العوضي وش السعد عليا من وقت مسلسل ضرب نار، وهو قالي أنتي هتشوفي شخصيتك دي هتعمل إيه مع الناس، وكلامه فعلًا كان صح جدًا وزي ما قالي على شخصية سميحة في مسلسل حق عرب.

وتابعت: أحمد ممكن يكون شايف فيا حاجات أنا مكونش شايفاها، بحب أذاكر معاه لأنه بيديني تفاصيل للشخصية بتحليها، اتبسطت بالشغل معاه أوي وأتمنى أشتغل معاه تاني.

أما عن تعاونها مع الفنانة وفاء عامر، فقالت دنيا المصري: وفاء عامر حبيبتي ووقفت جنبي كتير في اللوكيشن لأني كنت ساعات بقع وبنهار، كان بيبقى في مشاهد مرهقة جدًا وبلاقيها تقولي هتبقي بطلة وهتطلعي مكسرة الدنيا من المسلسل.

كما أعربت دنيا المصري، عن حبها الكبير لـ الفنان رياض الخولي، قائلة: مشاهدي مع أستاذ رياض الخولي كانت من أمتع المشاهد اللي عملتها في حياتي، لأني بحبه وبحترمه جدًا على المستوى الشخصي لأني بحس أنه أبويا.

مواعيد برنامج نجمك مع يارا

يذكر أن برنامج نجمك مع يارا يعرض يوم أربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة 10 صباحًا، وإعادة يوم الخميس في الساعة 1 بعد منتصف الليل، والبرنامج من إعداد مروة محمد ورانيا عبد اللطيف، على شاشة قناة هي.