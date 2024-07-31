نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسات كيماوي وتساقط شعر.. عايدة رياض تروي معاناتها مع السرطان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة عايدة رياض في تصريحات تليفزيونية للإعلامية يمني بدراوى ببرنامج «حواديت الناس»، عن تفاصيل الأزمة الصحية التي تعرضت لها وإصابتها بالسرطان، موضحة أنها خضعت لجلسات كيماوي تسببتفي في تساقط شعرها.

عايدة رياض تروي معاناتها مع السرطان

أكدت عايدة رياض أنها تعرضت لصدمة كبيرة حينما أصيبت بالمرض، أخفته لمدة ثلاث سنوات، كانت وقتها تحصل على جرعات «الكيماوي»، مشيرة إلى أنها ارتبطت بصداقة وطيدة مع الممرضات بالمستشفى، وامتدت هذه الصداقة حتى الآن، وجميع المرضى بالمستشفى علموا بحقيقة مرضها عن طريق هؤلاء الممرضات.

اوضحت عايدة رياض إنه ا رغم صعوبة مرضها إلا أنها كانت تضحك وترقص وتغني معهم ولديها أمل كبير في الشفاء، أنها فقدت شعرها، وكانت تلك اللحظة هي أصعب لحظة في حياتها، لأنها كانت قريبة من الموت، لكن كان لديها أمل كبير، مؤكدة أن الطبيب المعالج لها طلب منها إلا تتوقف عن العمل بعد أول ٣ جلسات كيماوي.

اخر اعمال عايدة رياض

وكان اخر اعمال عايدة رياض هو مسلسل جودر الذي عرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2024، بطولة ياسر جلال، وهو من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، وشارك فيه كل من ياسمين رئيس، وفاء عامر، نور اللبنانية، تارا عماد، وليد فواز، أيتن عامر، أحمد فتحي، محمود البزاوي، أحمد بدير، أحمد ماهر، رشوان توفيق وآخرين.

قصة مسلسل جودر

ويحكي المسلسل قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.

عايدة رياض في مسلسل بيت الرفاعي

وايضا شاركت في مسلسل بيت الرفاعي، بطولة أمير كرارة، تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال، وشارك في العمل كل من أحمد رزق، رحاب الجمل، تامر نبيل، ملك قورة، ميرنا جميل، محمد لطفي، سيد رجب، صفاء الطوخي.