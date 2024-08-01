نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة.. ياسمين صبري تنعي المنتجين الثلاثة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة ياسمين صبري المنتجين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل، الذين وافتهم المنية منذ قليل، إثر حادث مروري على طريق الضبعة.

وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”: "لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم بدلهم دارًا خيرًا من دارهم، وأهلًا خيرًا من أهلهم، وأسكنهم فسيح جناتك".

تفاصيل الحادث الأليم

وقع الحادث المروري منذ قليل على طريق الضبعة، وأسفر عن وفاة حسام شوقي، المشرف العام للإنتاج بشركة سينرجي، والمنتجين الفنيين محمود كمال وفتحي إسماعيل على الفور، بينما نُقل زميلهم المنتج الفني تامر فتحي إلى المستشفى بعد إصابته بجروح بالغة.

تحقيقات رجال الأمن

انتقل رجال الأمن إلى موقع الحادث في محاولة لتحديد أسبابه وتقديم الإسعافات اللازمة للمنتجين الثلاثة، ولكنهم كانوا قد فارقوا الحياة قبل وصول المساعدة.

بصمة محمود كمال في الإنتاج الفني

اشتهر المنتج محمود كمال بمشاركته في إنتاج العديد من الأعمال الناجحة للفنان عادل إمام، حيث عمل كمدير إنتاج في مسلسلات مثل "فرقة ناجي عطالله" و"العراف" و"عفاريت عدلي علام" و"مأمون وشركاه" و"صاحب السعادة" و"أستاذ ورئيس قسم". كما كان له دور في إنتاج مسلسلات أخرى مثل "ضرب نار" و"ضربة معلم" و"الونش" و"ضد مجهول" و"ورا كل باب" بحكاية "رق الحبيب" وحكاية "في عشق البنات".

خسارة كبيرة للوسط الفني

يشكل رحيل حسام شوقي، محمود كمال، وفتحي إسماعيل خسارة كبيرة للوسط الفني في مصر، حيث كانوا من الشخصيات البارزة في مجال الإنتاج التلفزيوني والسينمائي.