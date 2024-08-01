نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة..أحمد السقا ينعى وفاة المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الفنان أحمد السقا وفاة المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمد كمال، الذين رحلوا عن عالما، صباح اليوم الخميس، إثر تعرضهم لحادث مروري مروع على طريق الضبعة اتجاه الساحل الشمالي، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "السقا":"(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي).. ببالغ الحزن والأسى أنعى زملائي وأصدقائي وإخواتي الخلوقين الطيبين الأستاذ حسام شوقى والأستاذ فتحى إسماعيل والأستاذ محمود كمال".

تفاصيل صلة القرابة بين المنتجين الثلاثة

وسادت حالة من الحزن على أهالي قرية كفار القصار التابعة لمحافظة الغربية، وذلك بعد وفاة أبناء قريتهم وهم المنتجين الثلاثة حسام شوقي وفتحي إسماعيل وحسام كمال إثر تعرضهم لحادث مروري مروع على طريق الضبعة اتجاه الساحل الشمالي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

الشركة المتحدة تنعي وفاة المنتجين الثلاثة

ونعت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الـ 3 منتجين ومن المقرر الكشف موعد الجنازة خلال الساعات المقبلة.



وجاء بيان الشركة المتحدة، كالتالي: تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الزملاء حسام شوقي، وفتحي إسماعيل، ومحمود كمال جمال الدين، العاملين بشركة سينرجي، الذين وافتهم المنية إثر حادث أليم، داعية المولى عز وجل أن يلهم أسرهم وذويهم الصبر والسلوان، وتتقدم الشركة والعاملون بها بخالص العزاء لأسر المتوفين.



معلومات عن المنتجين الثلاثة



ويذكر أن المنتج حسام شوقي، عمل مشرفا عاما على الإنتاج في عدد من الأعمال الفنية، نذكر منها، مسلسل ونحب تاني ليه ومسلسل الاختيار.



وقدم محمود كمال كمنتج فني عدد من الأعمال الناجحة للفنان عادل إمام مسلسل فرقة ناجي عطالله وكذلك في مسلسل العراف ومسلسلعفاريت عدلي علام ومسلسل مأمون وشركاه ومسلسل صاحب السعادة واستاذ ورئيس قسم.



أما المنتج فتحي إسماعيل فله تجارب مهمة فى السينما منها فيلم أنا وابن خالتي بطولة بيومي فؤاد وسيد رجب.