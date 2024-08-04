مواهب واعدة تتألق بإبداعات موسيقية وغنائية على مسرح أوبرا دمنهور

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أحمد جودة - القاهرة - في إطار دعم وزارة الثقافة المصرية للمواهب الشابة وتشجيعها للمبدعين، نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، أمسية موسيقية ضمن فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء.

أقيمت الأمسية على مسرح أوبرا دمنهور، حيث أبدع طلاب مركز تنمية المواهب، تحت إشراف الدكتور سامح صابر، في تقديم مجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية التي لامست القلوب وعكست جمال الفن الأصيل.

تنوع الإبداعات الموسيقية

قدم طلاب فصول الغناء العربي، بقيادة وتدريب الدكتورة سهير حسين، وفصل الرق تحت إشراف إيهاب عباس، مجموعة متنوعة من الأغاني منها "أحلف بسماها"، "الله الله ع المستقبل"، "طوبة فوق طوبة"، "يا حبيبتي يا مصر"، و"يا أغلى اسم".

كما تميز الحفل بأداء موسيقي راقٍ لمقطوعات مثل "تمر حنة"، "لونجا رياض"، "سماعي نهاوند"، و"موشح ملا الكاسات".

تألق في الأداء مجموعة من المواهب الشابة، منهم شهد محمد، ندى قدري، جنات زيدان، تمارا أحمد، ومريم مكين.

أداء مذهل لكورال الأطفال

أبدع كورال أطفال أوبرا الإسكندرية ودمنهور، تحت تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني وإشراف الدكتورة هدى حسني، في أداء مجموعة من الأغاني الشهيرة مثل "مصر التي في خاطري"، "يمامة بيضا"، "كان في فراشة"، و"إسلمي يا مصر".

كما أدوا بعض الأغاني الفلكلورية منها "بفته هندي" و"The Zolo Warriors" (أغنية فلكلور أفريقي).

تألقت في هذا الأداء المواهب الناشئة مثل إلينا أحمد، بهار نور، كارما الشرقاوي، وأريام حسام.

كرنفال فني نابض بالحياة

كانت الأمسية بمثابة كرنفال فني، زخرت بالألوان والإبداعات، حيث تركت أثرًا لا يُنسى في نفوس الحاضرين.

عكست كل نغمة وكل لحن التفاني والعمل الجاد الذي يبذله مركز تنمية المواهب في احتضان ورعاية هؤلاء المبدعين الصغار، مؤكدين على دورهم في إثراء المشهد الفني بمواهبهم الفريدة.

مركز تنمية المواهب: منارة للفن والإبداع

يجدر بالذكر أن مركز تنمية المواهب يهدف إلى الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الفنون.

يضم المركز العديد من الأقسام المتنوعة، وينظم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة، تشجيعًا لهم على الاستمرار في تطوير مهاراتهم وتقديرًا لجهودهم المبذولة خلال فترة الدراسة.