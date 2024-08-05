نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. محمد إمام يتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان محمد تريند محرك البحث جوجل، وذلك بعد إعلان خوضه السباق الرمضاني المقبل 2025 بمسلسل جديد يحمل اسم "حمزة" للمؤلف محمد صلاح عزب، وإخراج حسين المنباوي.

محمد إمام

أول تعليق من محمد إمام

وشارك محمد إمام جمهوره عن العمل حيث نشر صورة تجمعه مع المخرج حسين المنباوي وعلق قائلًا:" أول مسلسل ليا مع صديقي المخرج المتألق حسين المنباوي بعد نجاحاتنا المهمة في السينما، أن شاء الله نعملكم حاجه متعملش زيها قبل كده".

وفي سياق آخر نعى الفنان محمد إمام وفاة المنتجين حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال، الذي رحلوا عن عالما، صباح اليوم الخميس، إثر تعرضهم لحادث مروري مروع على طريق الضبعة اتجاه الساحل الشمالي، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

محمد إمام

وكتب "إمام":"إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. الله يرحمهم ويصبر أحبابهم وأهاليهم.. واللهم أشفي صديقي وحبيبي تامر فتحي ويقوم بالسلامة".".

آخر أعمال محمد إمام

يشار أن آخر أعمال محمد إمام هو فيلم "اللعب مع العيال" الذي عرض في موسم عيد الفطر، ويضم فيلم «اللعب مع العيال» مجموعة من الأبطال منهم محمد إمام وأسماء جلال وباسم سمرة وويزو ومصطفى غريب وبيومي فؤاد، كما أنه من تأليف وإخراج شريف عرفة.

محمد إمام

والجدير بالذكر أن الفيلم يشهد التعاون الأول الذي يجمع محمد إمام مع المخرج شريف عرفة، كما أن المخرج شريف عرفة قد تعاون مع الفنان عادل إمام عام 1991 من خلال فيلم اللعب مع الكبار والذي كان يشارك في بطولته الفنان محمود الجندي وحسين فهمي، ويشهد الفيلم عودة شريف عرفة إلى الساحة الفنية بعد غياب.

فيلم "اللعب مع العيال" تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهره، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ، وتدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي.