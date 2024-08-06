لهذا السبب... فهد شلبي يطير إلى السعودية

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن الفنان ونجم كرة اليد فهد شلبي انتقاله من فريق النادي الأهلي إلى نادي الهدى السعودي بعد موسم ناجح مع الأهلي.

خلال فترة لعبه مع النادي الأهلي، تمكن فهد شلبي من تحقيق عدة إنجازات مهمة مع الفريق، بما في ذلك الفوز ببطولة الدوري المحلي والدولي.

حيث شارك "فهد" جمهوره بصورة له من خلال الستوري عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وقال : "أنا سعيد بالفترة التي قضيتها مع النادي الأهلي والإنجازات التي حققناها معًا. ولكن وجدت أن الانتقال إلى نادي الهدى السعودي سيكون خطوة جيدة في مسيرتي، حيث سأجد تحديات جديدة وفرصة للنمو والتطور ".

من جانبه، رحب المسؤولون في نادي السعودي بانضمام اللاعب فهد شلبي إلى تدريب الناشئين في كرة اليد ، معربين عن ثقتهم في قدرته على المساهمة في تحقيق المزيد من النجاحات للنادي في المستقبل.



آخر أعمال فهد شلبي



والجدير بالذكر آخر أعمال فهد شلبي مسلسل عملة نادرة دراما صعيدية بطولة الفنانه نيللي كريم، جمال سليمان، أحمد عيد، كمال أبورية، چومانا مراد، فريدة سيف النصر، رمزي العدل، ندا موسى، مريم الخشت، علي الطيب، محمد فهيم، هشام عاشور، تأليف مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.

