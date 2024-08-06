السبت القادم ..أحمد السقا في ضيافة بيت السعد

القاهرة - محمد ابراهيم -



يحل الفنان أحمد السقا كضيف في برنامج "بيت السعد " والذي يقدمه الأخوين عمرو وأحمد سعد ، ومن المتوقع أن يتحدث السقا عن ذكريات الطفولة وأحدث أعماله الجديدة .

عمل سينمائي في انتظار السقا



يستعد السقا لعمل سينمائي جديد قريبًا وذلك بعد نجاح فيلم السرب ويجدد أحمد السقا التعاون مع المخرج أحمد نادر جلال بعد عدة نجاحات لهم سويًا منها العنكبوت والسرب، والعمل حاليًا في مرحلة التحضير بشكل ضخم، ويشهد الفيلم تعاون أحمد السقا وأحمد فهمي وإخراج أحمد نادر جلال.

تفاصيل فيلم السرب



تدور أحداث فيلم "السرب" حول عمليات الجيش المصري ومكافحته الإرهاب ويتناول وقائع حقيقية وعمل الجهات الأمنية المصرية ضد الإرهاب، يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش.



فريق عمل فيلم السرب



ويشارك ببطولة فيلم " السرب" نخبة من نجوم السينما المصرية: أحمد السقا، كريم فهمي، أسر ياسين،أحمد حاتم، عمرو عبد الجليل، شريف منير، هند صبري، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.

آخر أعمال السقا الدرامية



كانت اخر أعماله مسلسل العتاولة ودارت أحداث الجزء الأول من العتاولة في إطار شعبي تشويقي أكشن، تدور أحداثه في مدينة الإسكندرية، والتي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباع خاصة وأسلوب في الكلام ولهجة مميزة، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار هو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.