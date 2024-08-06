نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. بشرى تتصدر التريند بعد زواجها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت اسم الفنانة بشرى محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ظهورها الأخير في برنامج (حد النجوم) والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، ويتم إذاعته على قناة dmc، وحديثها عن فارق السن بينها وبين زوجها خالد حميدة.

التعليقات المثارة حول فارق السن بين بشري وزوجها

انتقدت الفنانة بشرى، التعليقات المثارة حول فارق السن بينها وبين زوجها رجل الأعمال خالد حميدة، بعد الاحتفال بزفافها بالساحل الشمالي، قالت بشرى: "من بين التعليقات أن فارق السن بيننا 11 سنة.. ليه إن شاء الله؟، جبتوه منين، ده لا باين شكلا ولا موضوعا، دي تفاصيل بمنتهى السطحية، وبتضحكني جدا".

من هو خالد حميدة؟

خالد حميدة هو ابن الزوجة الثانية للفنان المصري محمود حميدة، ويعتبره الفنان محمود حميدة (ابنه الروحي) فهو من قام بتربيته منذ طفولته عندما توفي والده. وحصل رجل الأعمال خالد حميدة على اسم شهرته من الفنان محمود حميدة، ويعرف عنه اهتمامه بالفن والسينما، فهو صاحب مشروع "رقمنة الأرشيف الخاص بالفنانين" والذي شاركته فيه الفنانة بشرى وتم الإعلان عنه مؤخرًا.

زواج بشري وخالد محمود حميدة

واحتفلت بشرى، الأربعاء الماضي، بزفافها على رجل الأعمال خالد محمود حميدة، وسط العائلة والأصدقاء المقربين، في الساحل الشمالي.

زيجات الفنانة بشري

يذكر أن الفنانة بشرى تزوجت في المرة الأولي من رجل الأعمال السوري عمرو رسلان عام 2010 وأنجبت منه طفلين، وتم الطلاق بعد زواج استمر قرابة 5 أعوام، ثم تزوجت للمرة الثانية من صديق طفولتها رجل الأعمال سالم هيكل، واستمر الزواج لمدة ثلاث سنوات والمرة الثالثة من خالد حميدة.

أحدث أغاني بشرى

وايضا تنتظر الفنانة بشرى طرح الأغنية الجديدة التي تغني فيها بالأوزبكستاني، مع المغني عزام الشيخ، وذلك بسبب إعجابها بأغنية كان قد طرحها عبر “تيك توك”.

اخر اعمال بشري

وكان آخر أعمال النجمة بشرى فيلم "أولاد حريم كريم" بطولة مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، ومع نجوم "أولاد حريم كريم" عمرو عبد الجليل، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج على إدريس.