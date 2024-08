فيلم The Gunslingers يجمع محمد كريم وهيذر جراهام بطلة The Hangover

القاهرة - محمد ابراهيم - جمعت كواليس تصوير فيلم The Gunslingers الجديد، النجم محمد كريم مع النجمة العالمية هيذر جراهام، بطلة فيلم The Hangover والذي حقق نجاح مبهر حول العالم، وقد شارك كريم جمهوره صور من كواليس تصوير فيلمه الهوليوودي الجديد مع النجمة العالمية هيذر جراهام وهما يصوران معًا، حيث قال عبر حسابه بمواقع التواصل الإجتماعي إنه مستمتع جدًا بالتصوير معها.

تفاصيل فيلم The Gunslingers

فيلم The Gunslingers وهو الفيلم الذي يشارك فيه النجوم ستيفن دورف ونيكولاس كيدج وهو العمل الذي قام بتأليفه وإخراجه Brian Skiba والذي يعرض في 2025.

هيذر جراهام شاركت في بطولة العديد من الأعمال الناجحة منها أفلام Chosen Family، Place of Bones وBest. Christmas. Ever! وThe Other Zoey وOracle وSuitable Flesh.

تفاصيل دور محمد كريم

يلعب محمد كريم دور "Hoodoo"، وهو CowBoy لا يخاف الموت ويقاتل للدفاع باستماته عن مدينته وانقاذ حياته وحياة أصدقائه، ويظهر بطبيعة حادة وهو يرتدي قبعة رعاة البقر وبدلة ويقف بجوار ملوك هوليوود - كيج ودورف وهيذر جراهام.

ولا يزال النجم المصري محمد كريم يكسر كل القيود في هوليوود بأدواره والأفلام التي يشارك بها في هوليوود حيث لقبته مجله Esquire العالمية بلقب أول كاوبوي عربي في تاريخ هوليوود.



ويعتبر ستيفن دورف من أشهر نجوم هوليوود حيث قدم The New Leave It to Beaver وBlade وFelon وSomewhere وغيرها.

فيلم The Gunslingers

فيلم The Gunslingers هو الفيلم الخامس والبطولة الخامسة في هوليوود للنجم المصري محمد كريم ويشارك في بطولته ايضًا Heather Graham و‏ Scarlet Stallone وBre Blair وLaurie Love Randall Batinkoff وCooperBarnes وAva Monroe Costasmandylor و jeremy kent jackson.

يعتبر فيلم The Gunslingers، ثاني الأعمال التي تجمع محمد كريم ونيكولاس كيدج، حيث عملا سويا في فيلم "A Score To Settle".