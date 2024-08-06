"مشّي العالم على راحتك".. ويجز يروج لحفله بالعلمين

القاهرة - محمد ابراهيم - قرر مطرب الراب ويجز تأيد قرار القائمين على النسخة الثانية من مهرجان العلمين بتخصيص 60% من أرباحه لصالح الشعب الفلسطيني، حيث أعاد نشر القرار عبر خاصية «ستوري» على حسابه بـ «إنستجرام».

يواصل مهرجان العلمين لاستقبال حفل مطرب الراب ويجز، المقرر إقامته في آخر أغسطس الجاري، وذلك ضمن فعاليات مهرجان العلمين في نسخته الثانية الذي من المفترض أن تستمر نشاطاته حتى نهاية الشهر الجاري.

ويستمر مهرجان العلمين في نسخته الثانية الترويج لحفل ويجز عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنسجرام»، قائلًا: «مشّي العالم على راحتك مع ويجز في العلمين الجديدة، معادنا مع ويجز يوم 30 أغسطس، بمهرجان العلمين الجديدة 2024».



وكان قد عبر مطرب الراب ويجز عن سعادته لمشاركته للمرة الثانية على التوالي في مهرجان العلمين في دورته الثانية، وقام بتوجيه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لثقتها ودعمها للفن المصري، مشيرًا إلى أن المتحدة “أحدثت طفرة” في مهرجان العلمين، الذي أصبح يضاهي المهرجانات العالمية.



كما وعد ويجز الجمهور بالعديد من المفاجأت خلال الحفل المقرر الإعلان عن تفاصيله خلال الأيام المقبلة.



نبذة عن مهرجان العلمين الجديدة



يأتي مهرجان العلمين الجديدة، في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لإطلاق مبادرات وطنية، بهدف تسليط الضوء على التنمية العمرانية التي شهدتها منطقة الساحل الشمالي الغربي بأكملها، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، والترويج للسياحة في المدينة، وما تتميز به من شواطئ ساحرة ومناخ معتدل معظم أيام السنة، وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالي الغربي، والتأكيد على دور القوى الناعمة في دعم جهود الدولة للتنمية وتطوير الوجهات السياحية المختلفة.

وتتضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، حفلات لكثير من نجوم الوطن العربي، منهم: تامر حسني، محمد منير، عمرو دياب، محمد فؤاد، كاظم الساهر، عشام عباس، ماجدة الرومي، وغيرهم، فضلا عن عروض مسرحية مميزة، من بينها مسرحية السندباد لـ كريم عبد العزيز، وغيرها، بجانب فعاليات ترفيهيه ورياضية.

تخصيص جزء من أرباح مهرجان العلمين



يشار إلى إنه أعلنت إدارة مهرجان العلمين في دورته الثانية عن تخصيص 60% من أرباح المهرجان لصالح فلسطين، حيث جاء ذلك على البوستر الخاص بالدورة الثانية من المهرجان.