نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد صبحي : كان نفسي أعمل سينما وأنا صغير روحت مولع في البيت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم مساء أمس فعاليات ماستر كلاس الفنان القدير محمد صبحي والتي تُقام من ضمن فعاليات مهرجان القومي للمسرح المصري للدورة ال ١٧ بحضور الفنان القدير محمد رياض رئيس المهرجان المسرح المصري.

محمد صبحي

و كشف خلال الماستر كلاس عن حلم طفولته قائلًا “ و أنا صغير كان قدامنا سينما و كان نفسي اعمل سينما زيها فى البيت بس لازم فيه عدسة و العدسة دي لازم لمبة و كانت اللمبة دي غالية و الشمع أرخص جبت شمع كثير وعملت عدسة بالشمع و جمعت كل أطفال العيلة و الأصدقاء عشان يتفرجوا على العدسة بتاعتي والسينما راح البيت مولع فورًا ”

و أردف حديثه “ وأنا صغير كان نفسي أرقص باليه أو عازف كمانجة و دة لأن والدي كان مدير فرقة الفنان القدير الراحل يوسف وهبى وكان جايبلنا سينما صغيرة فى البيت و كان يجبلنا شرائط نشاهدها فى البيت عن رقص الباليه ولفت نظرة هذا الإعجاز الإنساني إني إنسان يرقص و يحرك جسمه بهذا الشكل ”