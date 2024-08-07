مينا عطا.. يطرح "قشطة وعسل" فى حب البنت المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح المطرب الشاب مينا عطا على اليوتيوب، وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أحدث أغنياته في هذا الصيف، فيديو كليب لأغنية "قشطة وعسل"، والتى تم تصويرها فى أكثر من مكان فى لبنان، واستغرق التصوير يومين، ودارت فكرة التصوير، فى إطار بسيط حول شاب وصديقه أثناء وجودهما فى لبنان، تلفت أنظارهما فتاة جميلة، ولا يعرفان هل هى لبنانية أم مصرية؟.. فيتأكد مينا أنها مصرية، فيتغنى فى جمالها وسمارها وملامحها وعيونها العسلية، وخفة روحها، وبساطتها وعدم تكلفها وجاذبيتها.



تفاصيل الاغنية

أغنية "قشطة وعسل" كلمات، وألحان، وتوزيع موسيقى، محمد شفيق، ومن إخراج سامى بساط، وهى من توزيع شركة "ديجيتال ساوند".

وكان قد روج المطرب مينا عطا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي أنستجرام، بنشر فيديو من أغنيته الجديدة، وكتب "اغنيتى الجديدة " قشطة وعسل "يارب تعجبكم وهتنزل كاملة يوم الاربعاء رأيكم يهمنى يا حبايب قلبى.

مينا عطا مطرب مصري، بدأ الغناء في التاسعة من عمره، ويجيد العزف على الجيتار والبيانو، وهو من نجوم برنامج اكتشاف المواهب ستار أكاديمي وشارك في الموسم العاشر، وحقق النجومية من خلاله، وهو أيضًا بارع في التلحين، حيث قام بتلحين البروموهات الخاصة لخريطة برامج راديو 9090، فى عام 2024.