نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. أيتن عامر تطرح أغنيتها الجديدة "إفراج" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الفنانة أيتن عامر، غدا لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «إفراج»، على منصة «تيك توك»، وذلك بعدما اجلتها ايتن لمدة اسبوع بسبب وفاة المنتجين الأربعة حيث كانت تجمعها بهم علاقة صداقة قوية.

تفاصيل أغنية "إفراج"

وأغنية "إفراج" هي ثاني أغنيات أيتن عامر في موسم الصيف الحالي، وهى من كلمات احمد علاء الدين، الحان نورهان البغدادى، توزيع وميكس وماستر ماجد الصواف والكليب من إخراج محمد حسن أوكا.

آخر أعمال آيتن عامر في الغناء

وكان آخر أعمال الفنانة آيتن عامر، هي أغنية «مثيرة للجدل»، التي طرحتها خلال الأيام الماضية، عبر قناتها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان نورهان البغدادي، وميكس وماستر زووم، والكليب من إخراج محمد حسن أوكا.

كلمات أغنية «مثيرة للجدل»

لو جامدة في قصف الجبهات آخرك تلميذة في مدرستي

اتفرجي بقى ع النجمات اكتبي ورا مني واتبسطي

كراستك مليانة غلطات سايباها وباصة في كراستي

أنا صوري تملا مجلات مش زيك صوري في محفظتي

مش كنا حبايب واخوات وإنت اللي بدأتي وغلستي

(واشمعنى كلامي أنا بالذات (خذتيه على مقاسك ولبستي

مثيرة للجدل مش بالفساتين ولا بالبدل

في ناس لازم تشوف العين الحمرا تتعدل

(مثيرة للجدل مش بالفساتين ولا بالبدل (إنسي

في ناس لازم تشوف العين الحمرا تتعدل

أحلى مساء عليكي يا صفرا

لو لازمك حبة لايكات أتصور جنبك صورة سيلفي

لو هتقضيها مجاملات قولي للناس إنك من طرفي

مش لازم تدخلي خنقات علشان تتشافي وتتعرفي

اخر اعمال ايتن عامر في الدراما

وكان اخر اعمال ايتن عامر في الدراما هو مسلسل "زوجة واحدة لا تكفى" وشاركها فى البطولة كل من، هدى حسين، سحر حسين، ماجد المصري، فاطمة الصفى، عبد الله الطراروة، ليلى عبد الله، نور الغندور، وايضا مسلسل "جودر" وشارك فى البطولة بجوارها كل من، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، هدى مجدي، آخرين.